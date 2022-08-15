Держава має допомогти українцям перейти на українську, інтерес до якої зріс на тлі війни – Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає до ухвалення спеціальної Державної програми опанування українською мовою, щоб допомогти громадянам України перейти на українську мову спілкування, інтерес до чого зростає на тлі війни Росії проти України.

В інтерв’ю Радіо Свобода Кремінь повідомив, що в Україні за останні пів року відкрито близько 300 курсів вивчення української в різних регіонах.

«Будемо сподіватися, що разом із підвищенням рівня володіння українською мовою, ми так само матимемо найближчим часом Державну програму сприяння опануванню державною українською мовою, що є надзвичайно важливо – особливо в нинішній час, коли так стрімко зростає перехід громадян України на українську мову, на отримання інформації та послуг державною мовою, на задоволення мовних потреб закордонних українців, а також громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном», – сказав Кремінь в ефірі програми Свобода Live.

«Немає в Україні заборонених мов, але статус цих мов визначений чітко законодавством. Я, як уповноважений з захисту державної мови, зацікавлений у тому, щоби рівень володіння державною мовою постійно зростав. За моєї ініціативи, в Україні з 24 лютого динамічно зростає мережа курсів з вивчення української мови. Зараз таких курсів близько 300 у різних куточках України», – додав він.

Кремінь також бачить перспективи утвердження міжнародного статусу української мови з наближенням України до ЄС.

«Україна як кандидат на членство в ЄС, вже зробила свою заявку з тим, щоби не тільки українська стала мовою міжнародного спілкування, а хочу наголосити, що членство ЄС передбачає використання української мови як офіційної мови в усіх країнах-членах ЄС. Але разом із тим треба сьогодні максимально сприяти тому, щоби всі міжнародні мови, всі мови, якими користується ЄС, були не тільки максимально доступними, а рівень володіння англійською, французькою, німецькою мовами (в Україні) був надзвичайно високий», – сказав Кремінь.

Він бачить «великі перспективи» також для англійської мови та інших іноземних мов в Україні.

«Хочу підкреслити, що англійська мова є обов’язковою для державних службовців. Неможливо сьогодні очолювати обласну адміністрацію, стати керівником державної установи, якщо у вас немає сертифіката на володіння іноземною мовою. Чиновники вже володіють іноземною мовою, але для того, щоби рівень володіння збільшувався пересічними громадянами, звичайно, необхідні величезні інвестиції у систему освіти. Я бачу за цим великі можливості. Потрібні державні і місцеві програми, безкоштовні тренінги, курси», – сказав Кремінь.

16 липня 2022 року вступили у силу нові норми мовного закону, що мають збільшити присутність української мови в публічному просторі та зміцнити її статус як державної.