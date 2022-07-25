Ідентичність: як зрозуміти, що я – українець?

Майже 40% українців у 2020 році ще шукали свою ідентичність, свідчить опитування Інституту соціології НАН України 2020 році. Більшість ідентифікували себе, в першу чергу, як громадян Україні (61,7%), але чимало – як жителів якогось села, міста, області (27,4%), а ще невелика частина бачила себе громадянами колишнього СРСР (3,4%). Словосполученням «національна ідентичність» часто оперують, але що це таке? Чи сформувалась вона в українців? Та чи варто так боятися за ту ідентичність для побудови щасливого суспільства й успішної держави?

Національна ідентичність – це відчуття належності людини до певної нації. Слово пішло від пізньолатинського identitas («однаковість») або ж від idem («однаковий»). В українських законодавчих актах «ідентичність» зазвичай перекладають як «самобутність».

«Це тотожність, подібність чомусь, комусь, але далі одразу постає питання до кожної людини, з ким вона себе ототожнює, до якої спільноти відносить? Я – чоловік, батько, підприємець, науковець, житель Києва. До того ж, самоідентифікація та те, як вас сприймають інші люди, часто може не збігатись – тут постає проблема. Не всі українці люблять сало й борщ», – пояснює завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук Віктор Котигоренко.

«Ідентичність бере свій початок із слабкості людської натури. Людина не могла вижити одна в природі, тому змушена вести колективне життя. Так природньо сформувалась перша колективна ідентичність – родинна, а від неї сформована на спільності проживання – кланова. Згодом в групи з’являється вже своя мова й культура. Сталося відокремлення «Ми» від «Вони», – додає письменник та історик Олександр Доній.

І що там з національною ідентичністю українців?

Ідентичність ніколи не є завершеною: поки існують люди, які її сповідують, вона перебуває в постійній зміні, додаванні або відчуженні окремих частин.

«Це безперевний процес трансформації ідей. Чи була українська нація в часи Богдана Хмельницького? Була, але із зовсім іншим соціальним складом, слова «українець» навіть ще не було. Були українці вже часів Української революції, а були – УРСР. Навіть сучасна українська нація з 1991 по сьогодні зазнала значних ідейних змін. Розвиток нації постійний, поки вона існує», – каже Віктор Котигоренко.

«Наразі ми маємо власну державу, тому наша ідентичність не тільки відстоює себе перед російською, але й конкурує зі всім світом за кожного українця, щоб він обирав нашу спільноту, нашу державу, нашу мову, замість насамперед Москви, але й Варшави, Берліна, Лондона… Інакше у нас держава буде, мова буде, але якщо українець не буде щасливий, не буде в неї вірити, то й не буде за неї боротись», – зазначає Олесь Доній.

Крім того, є різниця між етнічною нацією та політичною (це усі громадяни країни), тож і ідентичність у них відрізняється. Коли Україна захищає свій суверенітет, ідеться саме про політичну.

«Я вважаю, що українська нація – це багатоскладова спільнота, безумовно, з етноукранським осердям. Людина належить до української спільноти не тоді, коли народилася в Україні чи має наше громадянство, а коли Україна, її мова та культура стають цінністю. Незалежно від походження, мови спілкування, ким себе людина вважала в минулому, якщо вона сьогодні цінує українську спільноту, її ознаки, вона наша, – міркує Віктор Котигоренко. – Будь ласка, не забувайте: етнічний росіянин також може бути українцем. Прямо зараз етнічні росіяни захищають нас на фронті, а деякі українці виступають навідниками ворожої артилерії».

Чи можна читати Достоєвського, слухати «Спліна»​ й при цьому залишатися українцем?

«Головне, ким ви себе відчуваєте та як поводитесь в суспільному житті, – відповідає Віктор Котигоренко. – Давайте не плутати поняття «цінність» і «зацікавлення», «інтереси».

У вільній країні ніхто не може заборонити іншому читати книжки, слухати музику, дивитись фільми будь-якою мовою світу та будь-якого автора. Це індивідуальний вибір й відповідальність за споживання інформації.

«Мені постійно дорікають, що я включаю до українців, наприклад, Булгакова, – міркує Олександр Доній, – але ж він українець за народженням та громадянин Гетьманату часів Скоропадського. До того ж, ніхто не може мені заборонити вважати його українцем, як вам не вважати. Я оперую насамперед правом землі, кожен народжений та зрослий на території України – українець. Звісно, ми зацікавлені, щоб українці не мали поглядів на знищення нашої держави, але люди бувають різні…»

Українська й російська ідентичності – вороги?

Українці зіграли вагому роль як у становленні Російської імперії фізично, так і в ідейному вимірі: Брюховецький, Прокопович, полковник Ґалаґан.

«Знаєте, хто перший автор ідеї про возз’єднання двох народів? Пантелеймон Куліш в «Історії возз’єднання Русі», а він пропагував слово «українець», зробив абетку.Костомаров вважав, що українці неспроможні до державного будівництва. Так він обґрунтовував, навіщо українцям бути з росіянами», – каже Олександр Доній.

Йдеться про те, що Кирило-Мефодіївське братство, в якому брав участь і Тарас Шевченко, у 1845-47 роках виступало з проєктом створення конфедерації слов’янських народів на основі демократії та християнства, але не власної держави. Та і навіть Центральна Рада мислила себе автономією в складі імперії більше, ніж пів року свого існування, поки в Четвертому універсалі не проголосила незалежність УНР.

«Нам пощастило, що Росія не захотіла визнавати Тараса Шевченка як російського письменника, адже він писав прозу російською. Для нас було б гірше, якби вони сприйняли нашу літературу як свою й захотіли б її асимілювати», – впевнений Олександр Доній.

Проте, хоч на певному відрізку у зв'язку з історичними обставинами українські еліти й мислили себе окремим народом разом із Росією, ідентичність цих народів завжди були різною.

«Патріотизм в українському розумінні – любов до своє Батьківщини, країни, у російському – служіння державі. Українець не служить владі, державним інститутам, а розвиває власну країну та націю. Сьогодні наші хлопці воюють не за партію, не за президента, а за наш простір, нашу державність, нашу спільноту», – впевнений Віктор Котигоренко.

Але протиставлення цих самобутностей на потрібно доводити до постійного їхнього протиставлення, вважає Олександр Доній.

«Постійне змагання з російським тільки принижує нашу культуру – це дрібно і замало. Коли на твою землю приходить ворог, потрібно дати йому відсіч, вибити, але постійно роздивлятись російських музикантів, пропагандистів, їхні фільми... Я хочу, щоб українці були не гірше фінів, поляків, італійців», – стверджує письменник.

Українці, яким подобається Росія

Стаття 34 Конституції України говорить: «Кожен має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань», – тому поки людина не закликає до повалення ладу чи порушення кордонів України, з нею можливий лише діалог.

«Безумовно, зрадників, які переходять на бік ворога, потрібно карати. А є просто люди з російською ідентичністю, які не чинять зла Україні, платять податки й дотримуються закону – за них потрібно боротись. Назвати їх «малоросами» – означає використовувати російські наративи, дробити, зменшувати націю. У Росії нав’язування її ідентичності йде з танками, ми ж повинні опановувати розум любов’ю та інтелектом», – вважає Олександр Доній.

Звісно, між людьми всередині нації є відмінності, але якщо зберігати культуру діалогу – вміти слухати, давати слово опоненту, аргументувати власну позицію – можна дійти до консенсусу, вважають наші співрозмовники.

Артур Гмиря

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