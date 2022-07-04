Вілкул заявив, що «мова – зброя» й оголосив про відкриття курсів української у Кривому Розі

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що «мова – також зброя» у війні проти Росії та оголосив про відкриття у Кривому Розі безкоштовних розмовних клубів й онлайн-курсів української мови.

«Захищаючи Україну, треба враховувати не тільки військовий фронт, а й культурний... У Кривому Розі ми не будемо «рубати з плеча». Ми робимо лагідний процес переходу на українську мову і створюємо комфортні умови для цього», – наголосив він.

Вілкул також пояснив, чому сам не переходить на українську під час щоденних вечірніх брифінгів.

«У цьому є глибокий сенс. Тому що я говорю переважно з російськомовним півднем і сходом. Проте вже більшість нарад я проводжу українською. Процес перетворень триває!» – стверджує він.

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й оприлюдненого на початку червня, серед українців зросла впевненість у надуманості мовної проблеми в країні: у порівнянні з минулим роком кількість жителів Центральної та Західної України із такою думкою збільшилась з 27% до 44%.