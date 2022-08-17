У Дніпрі затвердили програму «лагідної українізації»

У Дніпрі затвердили муніципальну програму підтримки української мови «Українською, будь ласка» на найближчі чотири роки. Рішення ухвалили депутати на сесії міськради 17 серпня.

Бюджет програми до 2025 року включно – 13 мільйонів гривень.

За документом, програму розробили задля поступової зміни ставлення дніпрян до української мови і відкриття можливостей для переходу на державну мову.

Зокрема, у рамках програми планують організувати безкоштовні курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих, проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн, створити лінгвістичний навчальний вебпортал, проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо.

Також у місті планують підтримувати книговидання українською, започаткувати соціальну відзнаку для кафе та ресторанів «Тут розмовляють українською», моніторити мову зовнішньої реклами та рекламу в громадському транспорті.

На початку липня голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул оголосив про відкриття у Кривому Розі безкоштовних розмовних клубів й онлайн-курсів української мови, оскільки «мова – також зброя» у війні проти Росії.

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й оприлюдненого на початку червня, серед українців зросла впевненість у надуманості мовної проблеми в країні: у порівнянні з минулим роком кількість жителів Центральної та Західної України із такою думкою збільшилась з 27% до 44%.