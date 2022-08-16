У Казахстані скасували вивчення російської з першого класу

Влада Казахстану скасувала вивчення одразу трьох мов для першокласників з нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти Асхат Аймагамбетов.

За словами чиновника, з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою. Він зазначив, що першокласникам важко вивчати три мови одразу. «З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова», – повідомив Аймагамбетов на засіданні уряду 16 серпня.

При цьому в програмі школярів перших і других класів, які навчаються російською мовою, залишаться два предмети – російська і казахська, а англійську мову діти почнуть вивчати також у третьому класі, повідомили російському «Інтерфаксу» в Міносвіти Казахстану.

Раніше школярі в Казахстані починали з першого класу вивчати три мови: російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у 2012 році.

У серпні влада Казахстану заперечила інформацію про те, що протягом 6–7 років має намір скасувати класи із російською мовою навчання.