Окупанти продовжили «вихідні» на Запорізькій АЕС, ймовірно, хочуть відключити станцію – розвідка

Російські окупанти продовжили «вихідні» для українського персоналу Запорізької АЕС, ймовірно, хочуть відключити станцію від українських електромереж, повідомляє у телеграмі пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.



За даними розвідки, натомість на станцію повернули частину представників «Росатому», також там залишаються окупаційні війська.



«Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване «виведення в нуль». В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті», – йдеться у повідомленні.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції – 19 серпня на ЗАЕС перебував лише оперативний персонал. На відміну від попереднього розпорядження, зауважують в ГУР, нинішні «вихідні» стосуються також оперативних чергових.

19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.