У Севастополі знову неспокійно, окупаційна влада каже про роботу ППО 

У Криму в різних частинах Севастополя ввечері 20 серпня неспокійно, окупаційна влада каже про роботу ППО.



Як повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», звуки стрілянини було чутно біля бухт Ласпі та Голландія.

«У районі бухти Ласпі півгодини тому стріляли з моря. Як нам розповіли очевидці, з Приморського бульвару люди тікали з жахом. Стрілянина з 30-мм автоматичних гармат 2А38М ЗРПК «Панцир-С1» йшла із району бухти Голландія», – сказано у повідомленні.

«Губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що працює російська ППО.

Напередодні у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. крім того, ввечері 19 серпня в небі над Євпаторією було чути звуки вибухів, російські та кримські ЗМІ повідомили про «роботу російської ППО».



18 серпня у Севастополі повідомлялося про звуки вибухів біля російського військового аеродрому «Бельбек».