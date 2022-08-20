По штабу Чорноморського флоту Росії вдарили безпілотником – Развожаєв

По севастопольському штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму вдарили безпілотником, жертв і постраждалих немає, заявив призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв.

Спочатку Развожаєв, який приїхав до штабу після удару, заявив, що безпілотник йшов на низькій висоті і збитий не був, «хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю».

Пізніше він уточнив, що безпілотник таки збили «прямо над штабом флоту», після чого він впав на покрівлю і загорівся.

Фото диму і відео безпілотника, що летить, над штабом Чорноморського флоту Росії публікують користувачі соцмереж.

Розвожаєв звинуватив у нападі українські сили. Українські військові ситуацію поки не коментували.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Крим – це суверенна територія України, і питання порядку денного – «покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією».

В останні дні було здійснено кілька атак по військових об’єктах в окупованому Криму. Напередодні ввечері про вибухи повідомляли у Севастополі та Євпаторії, окупаційна влада заявила про спрацювання системи протиповітряної оборони.

У День військово-морського флоту, 31 липня 2022 року, штаб Чорноморського флоту Росії також атакували безпілотником. Тоді внаслідок удару постраждали шестеро людей, а всі святкові заходи були скасовані.