Понад половина бойової авіації ЧФ Росії виведена з ладу – західний чиновник

Вибухи на кримському військовому аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка вивели з ладу більше ніж половину всієї чорноморської військово-морської авіації Росії, повідомило 19 серпня агентство Reuters із посиланням на неназваного західного чиновника.

За словами джерела в європейських офіційних колах, після такої втрати російським військам набагато складніше загрожувати з окупованого Криму українським причорноморським містам, наприклад Одесі.

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, також вважає, що Україна досягає «кумулятивного ефекту», вражаючи військову інфраструктуру армії Росії в тилу. Це може не лише послаблювати матеріальне забезпечення російських військ, а й мати психологічний ефект на російську владу.

«Анонімними джерелами в європейських офіційних колах» у разі військових коментарів ЗМІ найчастіше називають співробітників розвідок та інших військових спецслужб західних країн.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії оцінило втрати російської авіації при вибуху під Новофедорівкою щонайменше у п’ять бомбардувальників Су-24 і три Су-30.

Низка вибухів на авіабазі «Саки» сталася вранці 9 серпня. Українські військові офіційно не взяли на себе відповідальність за подію. Міністерство оборони Росії заявило, що не виявило ознак зовнішнього впливу, і назвало як можливу причину порушення техніки безпеки, що викликало детонацію боєприпасів. Міноборони Росії також заявляло, що авіатехніка не була знищена.

16 серпня ще дві серії вибухів сталися на інших військових базах в окупованому Криму – на аеродромі у селищі Гвардійське під Сімферополем та на складі боєприпасів у селі Майське під Джанкоєм.

19 травня Москва офіційно оголосила про зміну командувача російського Чорноморського флоту, у віданні якого перебуває також і військово-морська авіація.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у коментарі британській The Guardian, що українські спецслужби мають намір у найближчі кілька місяців атакувати лінії постачання російської армії – склади боєприпасів, військові бази, залізничні лінії та електромережі, – щоб підірвати логістику і «посіяти хаос» усередині російських військ, позбавивши їх боєприпасів та необхідного постачання. Проте він не визнав безпосередньо вибухи на російських базах у Криму результатом дій ЗСУ.