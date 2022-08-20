Після атаки безпілотника в Севастополі про вибухи повідомили поблизу Євпаторії і в Бахчисараї

В окупованому Криму неподалік Євпаторії в районі селища Заозерне чути звуки вибухів, російські і кримські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляють про роботу російської системи ППО. Про це також повідомив підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

«У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль уражена. Постраждалих і пошкоджень немає», – написав Аксьонов.

Офіційних коментарів Міноборони Росії наразі немає.

Також місцеві пабліки повідомляють про два вибухи над Бахчисараєм: «ймовірно, це був безпілотник», а також про «гуркіт у небі над Сімферополем (імовірно – луна від ППО в Бахчисарайському районі)».

Вранці 20 серпня в районі штабу Чорноморського флоту Росії було чути вибух. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі повідомив про збиття безпілотного літального апарата.

Розвожаєв звинуватив у нападі українські сили. Українські військові ситуацію поки не коментували.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Крим – це суверенна територія України, і питання порядку денного – «покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією».

В останні дні було здійснено кілька атак по військових об’єктах в окупованому Криму. 19 серпня ввечері про вибухи повідомляли у Севастополі та Євпаторії, окупаційна влада заявила про спрацювання системи протиповітряної оборони.

У День військово-морського флоту, 31 липня 2022 року, штаб Чорноморського флоту Росії також атакували безпілотником. Тоді внаслідок удару постраждали шестеро людей, а всі святкові заходи були скасовані.

Українська влада і військові не брали на себе відповідальність за вибухи в окупованому Криму.