Війна РФ в Україні: британська розвідка спрогнозувала, кому може перейти ініціатива у наступні місяці

Британська розвідка повідомила, що змін на лінії фронту в Україні за останній тиждень було мало і що така ситуація, ймовірно, збережеться і наступного тижня.

Водночас, як кажуть у розвідці, протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, «якій вдасться розвинути надійні, віддані сили для наступальних операцій».

Щоденний звіт своєї розвідки публікує в твітері Міністерство оборони Великої Британії.

«Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не зайшли в населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках», – йдеться в повідомленні.

«На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонській лінії фронту. Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських сил, ймовірно, чинять тиск на логістику й авіабази Росії на півдні. Навряд чи наступного тижня ситуація істотно зміниться. Російські війська наразі, ймовірно, готові лише до обмежених локальних наступів, рідко залучаючи більше ніж роту військ. Однак протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться розвинути надійні, віддані сили для наступальних операцій», – додали у британській розвідці.

Напередодні високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу заявив, що позиції російських військових ослабли, і вони не мають прогресу на полі бою в Україні. «Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед», – сказав представник Пентагону.



Зокрема, за його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.