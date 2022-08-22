У ході повномасштабної агресії РФ загинули майже 9 тисяч військових – Залужний

В ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових – про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 22 серпня.

За даними медіа, таку цифру Залужний озвучив на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.

Він зазначив, що участь у війні беруть не тільки військові, а й, зокрема, діти, «які ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час».

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«Вони не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Як там біля Соледара, біля Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їх батько пішов на фронт. І, можливо, входить до числа тих майже 9000 героїв, які загинули», – сказав Залужний.

Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.