На фронті загинув музикант Роман Барвінок-Скрипаль

У ході бойових дій загинув музикант і військовий Роман Барвінок-Скрипаль – про це 20 серпня повідомили його побратими, зокрема, офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.

За її словами, це сталося вранці в суботу. Білозерська зазначила, що Барвінок-Скрипаль мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і долучився до Збройних сил у 2016 році.

«Став професійним кулеметником, працював з «дашкою» і «утьосом». По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж», – прокоментувала вона.

Режисер Максим Наконечний, коментуючи загибель Барвінка-Скрипаля, нагадав, що той брав участь у протестах проти розведення військ на Донбасі в 2020 році.

Радіо Свобода поспілкувалося з Романом Барвінком-Скрипалем у 2020 році, коли він брав участь у бойових діях на Донбасі.