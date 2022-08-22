На річницю окупації Чехословаччини чехи передали для ЗСУ близько 1 мільйона доларів – посольство

До річниці радянської окупації Чехословаччини в 1968 році чехи переказали на підтримку Збройних сил України близько 1 мільйона доларів, повідомило посольство України в Празі 22 серпня.

Дипломатичне відомство розповіло, що в Чехії відбувся «спонтанний флешмоб», у ході якого місцеві жителі перерахували на користь української армії по 1968 крон.

«Участь у акції взяло понад 14 тисяч осіб, які перерахували на благодійний рахунок посольства 24,2 мільйона чеських крон, що приблизно дорівняє 1 мільйон доларів США», – йдеться в заяві.

Акцію ініціювали адвокат Петр Нємец та ініціатива «Зброю Україні». Всім, хто робив пожертву в 1968 крон, дарували футболку зі «святим HIMARS».

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«Чехи та словаки, які самі пережили досвід окупації в 1968 році, чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу, який протистоїть російській агресії. З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя в свободі та демократії», – йдеться в коментарі тимчасового повіреного у справах України в Чехії Віталія Усатого.

Загалом, за даними посольства, чехи перерахували понад 1,2 мільярда чеських крон на користь української армії від початку вторгнення. Спеціально для таких пожертв посольство України в Чехії відкрило благодійний рахунок у перші дні повномасштабної російської агресії.