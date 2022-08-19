У Притули розʼяснили – фонд орендував чи придбав супутник

У благодійному Фонді Сергія Притули пояснили, що придбаний ними супутник компанії ICEYE є власністю України.



«Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України – аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також, в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.



У фонді Притули зауважують, що передбачена подальша перереєстрація супутника на Україну, це юридична процедура, яка займає «певний час».

«Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати нашим військовим операції, а отже, ефективніше нищити ворога», – заявляють у фонді Притули.

За повідомленням, іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою, а «завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин».

Користуватися супутником буде Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE», – додають у фонді.

18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд Сергія Притули зібрав на купівлю безпілотників Bayraktar, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE. Водночас після цього оголошення багато користувачів соцмереж скептично поставились до цієї новини. Під сумнів ставився факт купівлі самого супутника, а також його користь – мовляв іноземні партнери і так надають Україні супутникові дані.

У червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно.