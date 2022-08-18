Притула розповів, на що пішли кошти, зібрані для купівлі «Байрактарів»

Кошти, які фонд Сергія Притули зібрав на купівлю безпілотників Bayraktar, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE – про це Притула заявив 18 серпня.

Він нагадав, що компанія Baykar погодилася надати чотири безпілотники безкоштовно, таким чином заощадивши фонду зібрані 600 мільйонів гривень.

Притула зазначив, що рішення ухвалювалося спільно з Міністерством оборони.

«Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник - він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії ICEYE, і цей доступ ми викупили більше ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам із оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато», – пообіцяв волонтер.

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Він привітав, зокрема, керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, зазначивши, що супутник доповнить арсенал ГУР.

«Хочу окремо подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальний рівень порозуміння з компанією-продавцем і змогли здійснити цей проєкт. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки долученню його особисто та його команли, ми змогли здійснити цей проєкт тихо, швидко і головне, компетентно», – сказав Притула.

У червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно.