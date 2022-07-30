Близько 400 військових пройшли навчання для «Армії дронів» – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що з початку дії проєкту «Армія дронів» було підготовлено близько 400 військових операторів.

«Через кілька днів комплексній програмі Армія дронів виповнюється місяць. Вже з наступного тижня наші військові почнуть отримувати потужні дрони, які закуповують в рамках проєкту. Також люди дронатять власні дрони на потреби військових. Але проєкт був би неможливим без професійних операторів», – йдеться в повідомленні.

Армія дронів – це комплексна програма, в рамках якої закуповуються дрони, проводиться ремонт БПЛА та навчання операторів.

Наразі військові системно навчаються пілотувати дронами в двох школах – «Дронаріум» та «Боривітер», незабаром до них долучаться ще 10 шкіл для операторів, вказує Мінцифри.

«У рамках програми військовослужбовці опановують навички керування дронами та маскування, відпрацьовують польотні завдання, розробку тактики керування дронами. Професійні оператори мінімізують ймовірність пошкодження та падіння дронів. Та найголовніше – зберігають життя багатьом людям. Також за майже місяць зі всього світу задонатили понад 630 млн гривень на безпілотники для українських захисників. Вже укладено контракти на суму 260,5 млн гривень на закупівлю потужних дронів – мультикоптерів Matrice, наземних систем для ударних дронів-камікадзе Warmate та одних із найкращих дронів-розвідників Fly Eye», – повідомляє відомство.

Задонатити на проєкт «Армія дронів» чи віддати власний дрон на потреби військових можна на сайті UNITED24.