За тиждень для потреб «Армії дронів» переказали понад 400 мільйонів гривень – Держспецзвʼязку

За тиждень для потреб української «Армії дронів» переказали понад 400 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.
«Ми маємо амбітний план: на першому етапі закупити 200 безпілотників-розвідувальників і максимальну кількість цивільних дронів. Закупівлі узгоджені з Генштабом, тому ми точно знаємо, що потрібно нашим військовим. Уже є домовленість про придбання перших 30 цивільних дронів. Чекаємо, поки вони приїдуть в Україну, і одразу передамо Генштабу», – зазначив він.
За словами Щиголя, «Армія дронів» дасть можливість створити «сучасну високотехнологічну українську армію».
«Ця війна – це війна технологій. І в цьому ми спираємося на досвід країн-членів НАТО, на чиєму озброєнні дрони – це основний засіб розвідки», – наголосив він.
1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством цифрової інформації та Держспецзвʼязку оголосили про початок проєкту «Армія дронів».
7 липня Міністерство цифрової транформації повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандуму про співпрацю в рамках проєкту «Армія дронів», що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 км лінії фронту.
Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування».
12 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші військові «Армії дронів» розпочали навчання.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ