За тиждень для потреб «Армії дронів» переказали понад 400 мільйонів гривень – Держспецзвʼязку

За тиждень для потреб української «Армії дронів» переказали понад 400 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.

«Ми маємо амбітний план: на першому етапі закупити 200 безпілотників-розвідувальників і максимальну кількість цивільних дронів. Закупівлі узгоджені з Генштабом, тому ми точно знаємо, що потрібно нашим військовим. Уже є домовленість про придбання перших 30 цивільних дронів. Чекаємо, поки вони приїдуть в Україну, і одразу передамо Генштабу», – зазначив він.

За словами Щиголя, «Армія дронів» дасть можливість створити «сучасну високотехнологічну українську армію».

«Ця війна – це війна технологій. І в цьому ми спираємося на досвід країн-членів НАТО, на чиєму озброєнні дрони – це основний засіб розвідки», – наголосив він.

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством цифрової інформації та Держспецзвʼязку оголосили про початок проєкту «Армія дронів».

7 липня Міністерство цифрової транформації повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандуму про співпрацю в рамках проєкту «Армія дронів», що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 км лінії фронту.

Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування».

12 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші військові «Армії дронів» розпочали навчання.