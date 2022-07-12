Безпілотники і машини для розмінування: Монастирський розповів про результати зустрічі з міністрами ЄС

Україна отримає від країн Європейського Союзу коштовну техніку для розмінування, а також має попередні домовленості про отримання безпілотників з Польщі.

Про це Радіо Свобода повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час відкриття виставки російської зброї в Празі, яку знищили українські військові.

Урядовець прибув з візитом до Чехії на зустріч міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу. Зі слів Монастирського, на цьому заході обговорювалося питання наслідків збройної агресії Російської Федерації в Україні. Передусім, питання розмінування.

«Необхідно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів», – наголосив міністр у коментарі редакції.

За його словами, наразі формуються команди саперів з різних країн Європи, які мають допомогти України в розмінуванні територій.

«У нас залишаються величезні проблеми з підводним розмінуванням, для цього потрібна спеціальна техніка. Це річки, озера. Обговорювалося, що така техніка має бути передана в Україну», – пояснив Монастирський зазначивши, що лише одна машина з розмінування коштує приблизно 2,5 – 3 мільйони євро.

Нині є домовленість, що таку техніку, разом із спорядженням для саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, нададуть Україні країни ЄС.

Крім того, міністри обговорювали питання надання техніки українським прикордонникам. Зокрема, безпілотних літальних апаратів.

«Польська сторона передасть через польське Міністерство внутрішніх справ, через польських прикордонників, безпілотні літальні апарати. Про це ми вже домовилися», – розповів Монастирський.

Водночас, як раніше повідомляло Радіо Свобода, країни ЄС заморозили російські активи на майже 14 млрд євро від початку вторгнення. Більша частина з них – понад 12 мільярдів – була заморожена в п’яти державах блоку.