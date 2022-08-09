«Стефанія» у Стокгольмі: гурт Kalush Orchestra виступив у Швеції на підтримку України

Український гурт Kalush Orchestra, який у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» з композицією Stefania, виступив у суботу, 6 серпня, в столиці Швеції Стокгольмі. Концерт пройшов у рамках фестивалю «Стокгольм Прайд» та зібрав не тільки аплодисменти, а й гроші на підтримку України. Перед концертом учасники гурту розповіли Радіо Свобода про те, які меседжі вони намагаються донести до міжнародної спільноти під час повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та як у світі зараз сприймають українську музику.

Учасники гурту Kalush Orchestra прилетіли до Стокгольму у п’ятницю вночі. В аеропорту їх зустрічали представники організації Help Ukraine Gothenburg, яка запросила музикантів до Швеції одразу після їхньої перемоги на конкурсі «Євробачення».

Фестиваль Stockholm Pride називають наймасштабнішим у Скандинавії, його учасниками та гостями традиційно стають представники шведського уряду та парламенту, дипломати, шведські та міжнародні бізнес-компанії. На заходах під час цього фестивалю збирають гроші на благодійні проєкти. Цього року війна Росії проти України стала однією з тем, про яку згадували на «Прайді».

На головній сцені Stockholm Pride під час виступу Kalush Orchestra інформували про збір коштів на купівлю автомобіля швидкої допомоги для України, а після концерту в Стокгольмі з цією ж метою провели благодійний аукціон за участю Kalush Orchestra. Посольство України у Швеції привітало приїзд музикантів та запросило на своїй сторінці в фейсбуці доєднатися до благодійного збору коштів.

«Робимо для України те, що найкраще можемо»

Перед концертом лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк дав ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода.

– Гурт Kalush Orchestra після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як і інші українські музиканти, став одним з музикальних амбасадорів української музики у світі. Що ви думаєте про такий досвід під час війни?

Ми показуємо нашу культуру, яку зараз намагаються знищити

– Для нас зараз дуже важливо те, що ми зараз робимо. Ми їздимо по цілому світу і показуємо нашу культуру, яку зараз намагаються знищити. Ми показуємо, що вона є, яка вона гарна. І ми збираємо на усіх заходах кошти для України. Тому ми робимо для України те, що ми найкраще можемо зробити для неї.

– Які меседжі ви намагаєтеся донести людям у різних країнах?

Ціль – зробити так, щоб війна в Україні не сходила з перших сторінок, заголовків

– Ціль – зробити так, щоб війна в Україні не сходила з перших сторінок, заголовків. Вже відбувається така тенденція, що в Європі люди якось звикаються з думкою про це, їх це вже не дивує. І багато колег також розповідають, що для України вже менше донатів збирається. Що для європейців це вже якась звичайна, «нормальна» справа. А наша ціль: якраз розповідати про те, що війна у 2022 році в центрі Європи – це не «нормальна справа».

– Як вважаєте, це вам вдається? Коли спілкуєтеся за кордоном, чи бачите, що думки про Україну змінюються?

– Важко відповісти так, щоб сказати точно, через те, що опитування ніхто не проводив. Але щонайменше ми – ще одна група, ще один маячок і нагадування, що відбувається. Тому це важливо. Я вважаю, що якби більше артистів – українських та не тільки українських – робили такі речі… Бо чим більше ми будемо інформувати, тим швидше закінчиться ця війна і не почнеться в іншій країні.

– Під час вашого виступу у Стокгольмі запланований збір коштів для України. Як часто берете участь в таких заходах?

Ми з’являємось всюди, де є європейці, щоб показати їм нашу ситуацію

– Ми з’являємось всюди, де є європейці, щоб показати їм нашу ситуацію. І розповісти, що відбувається в нашій країні. Тому наша ціль – відвідати якомога більше заходів, щоб проінформувати якомога більше людей.

– Чи є плани у Kalush Orchestra щодо виступів з іноземними музикантами, щоб підсилити цей голос України у світі?

– Поки рано говорити. Ми готуємо на осінь нову відеороботу з одним дуже відомим гуртом. Зовсім скоро у наших соцмережах розкажемо деталі. Тому – так, є такі наміри. Ще, можливо, буде у Польщі – просто я не люблю наперед говорити, але є польські артисти, з якими у нас спільні ідеї.

– Я не знаю, чи відомо вам, але після перемоги Kalush Orchestra українці в окупованому Криму раділи дуже та писали у соцмережах: «Давайте наступне «Євробачення» проведемо в Ялті». Що ви про це думаєте?

– Тільки під українським прапором! Я ніколи в Криму не був, але чув, що там дуже гарно.

Капелюх від Kalush за 16 тисяч крон

Серед тих, хто прийшов на виступ Kalush Orchestra, було багато українців, але більшість – це слухачі зі Швеції, Норвегії, Німеччини та інших країн. Українські музиканти закликали підтримувати Україну та допомогти зупинити агресивну війну. На великому екрані під час виступу гурту демонстрували кадри з України, відео розтрощених російськими обстрілами мирних міст, реквізити для благодійних внесків.

Коли лунали українські пісні, танцював весь стадіон, включно з працівниками сцени, волонтерами та деякими фотокореспондентами. А коли Kalush Orchestra заспівали «Стефанію», разом з музикантами співали і українці, і європейці. Після завершення програми музиканти ще раз заспівали «Стефанію». Аплодисменти слухачів переросли в гучне та довге скандування: «Україна!»

Це дійсно круто – бачити, що українська музика заходить європейцям

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк в коментарі Радіо Свобода після концерту зазначив: «Під час нашого виступу у Стокгольмі ми ловили теплий вайб (атмосферу – ред.) від глядачів, а в кінці вони гаряче віддячили за наші пісні оплесками. Це дійсно круто – бачити, що українська музика заходить європейцям. Вони, не знаючи мову, намагаються підспівувати трекам гурту Kalush Orchestra. Це ще раз доводить, що українська музика має бути на світовому рівні».

Тим часом організатори виступу Kalush Orchestra в Швеції, благодійна організація Help Ukraine Gothenburg підводить підсумки збору коштів на концерті та благодійному аукціоні. За словами координаторки проєкту Катерини Благодир, поки зібраних коштів недостатньо для купівлі «швидкої». Але волонтери вдячні усім, хто жертвував гроші.

Стали відомі й найдорожчі лоти, які пішли з молотка на благодійному аукціоні в Стокгольмі за участю музикантів гурту Kalush Orchestra.

Перший капелюх Kalush був проданий за 16 тисяч крон – близько 1600 євро

«Марка «Укрпошти» «Мрія» була продана на аукціоні за 12 тисяч крон, це близько 1200 євро. Перший капелюх Kalush був проданий за 16 тисяч крон – близько 1600 євро. Футболка українського дизайнера Костянтина Ходоровського, одна з тих, в яких музиканти Kalush Orchestra виступали на «Євробаченні», була продана за суму близько 13 тисяч крон», – розповіла Радіо Свобода Катерина Благодир.

Раніше волонтери Гетеборга зібрали гроші на купівлю п’яти автомобілів швидкої допомоги для України. На шосту «швидку» збирають разом з українськими музикантами.