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Політика

Чехи не забули 1968 рік: минає 54 роки від дня вторгнення СРСР до Чехословаччини

Плакат російською мовою «Окупанти, йдіть додому!» на вулиці чеського міста Плзень у день вторгнення в Чехословаччину військ країн Варшавського договору, 21 серпня 1968 року Фото:CTK

21 серпня 1968 року розпочалась окупація Чехословаччини військами так званого Варшавського договору (військами СРСР та країн-сателітів). Того дня ранніми годинами на терени дружньої Чехословаччини увірвалось 6300 танків, також тисячі радянських вояків, багато з яких не знали, до якої країни і з якою метою вони прибули. За окремими даними, до пів мільйона радянського війська було розміщено по всій країні, а в місті Міловіце розгорнув свою роботу штаб Центральної групи військ.

Чехи будують огорожі та атакують радянські танки перед будівлею Чеського радіо у Празі. 1968 рік
Чехи будують огорожі та атакують радянські танки перед будівлею Чеського радіо у Празі. 1968 рік

Окупанти діяли цілком вільно, без заборон чи обмежень, як вдома, адже їх до Чехословаччини «запросили». Радянському генсекетареві ЦК КПРС Леонідові Брежнєву був надісланий «лист-запрошення», під яким серед п’яти підписів стояв і підпис Василя Біляка – тоді секретаря компартій Чехословаччини. Один з найвідданіших чехословацьких комуністів у листі просив товариша з СРСР: «Надати дієву допомогу всіма засобами... Тільки з вашою допомогою можливо витягнути ЧРСР із загрозливої небезпеки контрреволюції».

Автори листа також уклінно просили «максимально приховати» зміст листа, та й місцезнаходження цього важливого документа довго було таємницею. Сам Костянтин Черненко – тоді генсек ЦК КПРС – наказав лист сховати до архіву політбюро і без дозволу його не відкривати.

Як повідомляють чеські ЗМІ, з часом достовірність листа була підтверджена і чеськими фахівцями, сам лист зберігається в Москві, передати чи позичити оригінал листа до Праги Росія відмовилась. І хоча лист-запрошення окупувати Чехословаччину й нині залишається документом, який підтверджує порушення тодішнього чинного законодавства, ніхто з тих, хто його підписав, не був засуджений.

Радянські танки серед натовпу обурених чехів у центрі Праги. 1968 рік
Радянські танки серед натовпу обурених чехів у центрі Праги. 1968 рік
Czechoslovakia -- Czech youngsters holding a Czechoslovak flag stand atop an overturned truck as other Prague residents surround Soviet tanks in Prague on 21 August 1968
Czechoslovakia -- Czech youngsters holding a Czechoslovak flag stand atop an overturned truck as other Prague residents surround Soviet tanks in Prague on 21 August 1968
Центр Праги, 21 серпня 2022 року
Центр Праги, 21 серпня 2022 року
Радянський танк проривається скрізь барикади, влаштовані жителями Праги. 1968 рік
Радянський танк проривається скрізь барикади, влаштовані жителями Праги. 1968 рік

Чехи не забувають події серпня 1968 року, і хоча від того дня минають вже 54 роки, ЗМІ й нині діляться новими віднайденими фото- і кіноматеріалами. Нині відомо, що завдяки стійкості журналістів Чехословацьке радіо встигло повідомити своїх земляків про окупацію країни одним реченням, повідомити тоді, коли вже біля дверей студії стояли окупанти, а з вулиці лунали постріли. Цього дня біля будівлі Чехословацького радіо загинули перші пражани, також було багато поранених.

«Окупанти, йдіть додому!»

Акції протесту проти окупації Чехословаччини тривали безперестанку, чехи спілкувались з окупантами плакатами, які розміщували на вулицях і площах: «Окупанти, йдіть додому!», «Іване, вертайся додому», «Назад додому!», «Ми вас не запрошували».

Плакат російською мовою «Окупанти, йдіть додому!» на вулиці чеського міста Плзень у день вторгнення в Чехословаччину військ країн Варшавського договору, 21 серпня 1968 року
Плакат російською мовою «Окупанти, йдіть додому!» на вулиці чеського міста Плзень у день вторгнення в Чехословаччину військ країн Варшавського договору, 21 серпня 1968 року

І в Україні були герої, які в ці часи сміливо, всупереч комуністичному терору виступали «за їхню і нашу свободу». Першим був українець Василь Макух, який 5 листопада 1968 року з вигуками «Хай живе вільна Україна!», «Геть з окупованої Чехословаччини!» підпалив себе в Києві на Хрещатику.

Інформаційний буклет під час вшанування у Дніпрі українського дисидента Василя Макуха, який спалив себе на Хрещатику в Києві на знак протесту про політики радянського режиму. Дніпро, листопад, 2021 рік
Інформаційний буклет під час вшанування у Дніпрі українського дисидента Василя Макуха, який спалив себе на Хрещатику в Києві на знак протесту про політики радянського режиму. Дніпро, листопад, 2021 рік

Минають 54 роки від дня початку окупації Чехословаччини, але події серпня 1968 року не забуваються. 21 серпня чехи відзначають як день пам’яті жертв окупації, згадують поіменно всіх, а кількість загиблих внаслідок окупації за найновішими даними сягнула 425 осіб.

Під час акції, приуроченої до 50-х роковин радянської окупації Чехословаччини. Прага, 21 серпня 2018 року
Під час акції, приуроченої до 50-х роковин радянської окупації Чехословаччини. Прага, 21 серпня 2018 року

4 листопада 1968 року з Чехословаччини виїхали вояки армій Польщі, Болгарії, НДР та Угорщини, останній радянський воїн покинув Чеську Республіку 21 червня 1991 року.

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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті імені Івана Франка (1970 рік, диплом з відзнакою), протягом 1986–1989 років навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. У 1992 році – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 року працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993–1995 років – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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