Україна отримала ще 450 мільйонів канадських доларів кредиту через рахунок МВФ – Мінфін

Бюджет України отримав анонсовані раніше 450 мільйонів канадських доларів пільгового кредиту від Канади, повідомило Міністерство фінансів 18 серпня.

«До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Кошти надані через механізм адміністративного рахунку МВФ», – йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував уряду Канади і особисто міністерці закордонних справ Христі Фріланд за підтримку України. Він додав, що кошти «дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором.

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Загалом, за даними Мінфіну, сума кредиту від Канади становить 1,45 мільярда канадських доларів. Його треба погасити протягом 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Канада 17 червня надала Україні 1 мільярд канадських доларів. Це була перша позика через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.