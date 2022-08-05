Шмигаль заявив про рішення конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів.

За його словами, усе майно, яке планують конфіскувати, розділене на три категорії. Перша категорія – майно, яке належить російській державі. Друга категорія – активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя – активи російських банків.

«Сьогодні уряд затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно», – повідомив Шмигаль.

За його словами, конфісковані активи конвертуватимуться в кошти на оборону та відновлення України.

Наступною, переконаний Шмигаль, має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України.

«Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників», – сказав прем’єр-міністр.

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.

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