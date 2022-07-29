Україна отримає від Канади додаткових 450 мільйонів канадських доларів кредиту – Мінфін

Україна отримає додатковий кредит від Канади, повідомляє Міністерство фінансів 29 липня.

За повідомленням, Кабінет міністрів вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році «шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади».

«Проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 мільярда канадських доларів (еквівалент 0,351 мільярда доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого сума кредиту становитиме 1,45 мільярда канадських доларів (еквівалент 1,131 мільярда доларів США)», – йдеться в повідомленні.

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Кошти планується спрямувати до державного бюджету на пріоритетні видатки, в тому числі – на першочергові соціальні й гуманітарні платежі.

Мінфін нагадує, що Канада 17 червня надала Україні 1 мільярд канадських доларів. Це була перша позика через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Кредит наданий на 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.