Мінфін розповів, куди спрямують 1,59 млрд євро допомоги Україні від ЄІБ

Рада директорів Європейського інвестиційного банку за підтримки Єврокомісії 25 липня затвердила додаткову фінансову допомогу для України у розмірі 1,59 млрд євро для фінансування інфраструктури та нагальних потреб, повідомила пресслужаб Міністерства фінансів.

«Фінансування гарантується ЄС у межах мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.

«Ці 1,59 млрд євро є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни, яка перебуває під безпрецедентним тиском через повномасштабне вторгнення росії. Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Повідомляється, що залучена частина коштів (1,05 млрд євро) буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб – опалювального сезону, відновлення та модернізації залізничної інфраструктури, електро-, тепло-, водопостачання тощо. Інша частина виділеної фінансової допомоги (540 млн євро) в подальшому буде спрямована на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський інвестиційний банк затвердив фінансування для України у розмірі 1,59 млрд євро, з яких мільярд євро буде надано негайно.