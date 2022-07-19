Мін’юст США просить у Конгресу розширення повноважень для арешту активів російських олігархів

Міністерство юстиції США просить у Конгресу розширити його повноваження для конфіскації активів російських олігархів – про це повідомив представник відомства на панелі Конгресу 19 липня.

Ендрю Адамс, який очолює робочу групу департаменту KleptoCapture, повідомив юридичному комітету Сенату, що додаткові повноваження будуть використані для посилення тиску на Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Прокурори хочуть продовжити строки давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, до 10 років, щоб дати прокурорам «час на відстеження грошей», сказав Адамс.

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Ще одна зміна, якої прагне урядове відомство – це конфіскація активів, які використовувалися для ухилення від санкцій США. За словами Адамса, прокурори повинні мати можливість вимагати конфісковувати такі активи, а не лише доходи від ухилення від санкцій.

Це свідчення надійшло під час розгляду Конгресом законодавства, яке дозволить використовувати доходи від конфіскованих активів для допомоги народу України.

Оперативна група, яку очолює Адамс, була створена в березні, щоб посилити здатність Сполучених Штатів арештовувати активи багатих росіян на кшталт яхт та приватних літаків.

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Сполучені Штати та кілька європейських урядів заявили, що конфіскація спрямована на тиск на бізнес-лідерів, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати його припинити війну в Україні.

США вже конфіскували кілька яхт і літаків, що належать олігархам, але перш ніж ці активи можна буде використати, прокуратура повинна отримати накази про безстрокову конфіскацію через судовий процес, який може бути тривалим.