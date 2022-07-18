Суд арештував майно російського бізнесмена в Україні на 400 мільйонів гривень – БЕБ

Бюро економічної безпеки ініціювало арешт майна російського мільйонера в Україні на 400 мільйонів гривень, повідомляє Бюро економічної безпеки 18 липня.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що бізнесмен намагався уникнути санкцій та конфіскації майна, встановлених українським законодавством. Відтак він планував вивести активи зі своєї власності через фіктивні угоди.

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«Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 мільйонів гривень», – заявляє БЕБ.

Бюро не називає імені російського бізнесмена. Водночас, за даними українських медіа, йдеться про російського ресторатора, президента холдингу Bulldozer Group Олександра Орлова.

У березні українська компанія Bulldozer Group заявила, що розриває зв’язки з однойменним міжнародним холдингом.