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ДБР розслідує понад 500 кримінальних проваджень про держзраду

Правоохоронці перевіряють 1234 людей на причетність до державної зради та колабораційної діяльності

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань розслідує понад 500 кримінальних проваджень щодо державної зради – про це відомство повідомило 18 липня.

«З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 504 кримінальних провадження за державну зраду (стаття 111 ККУ), за колабораційну діяльність – 139 проваджень (стаття 111-1 ККУ), дев’ять – щодо пособників державі-агресору (стаття 111-2 ККУ)», – повідомляє пресслужба відомства.

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Про підозру повідомили 198 людям, ще 111-х оголосили в розшук. Правоохоронці перевіряють 1234 людей на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

«До суду за цими статтями направлено 14 проваджень. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях», додають у ДБР.

Напередодні Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію із затримання співробітника СБУ, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

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