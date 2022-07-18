ДБР розслідує понад 500 кримінальних проваджень про держзраду

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань розслідує понад 500 кримінальних проваджень щодо державної зради – про це відомство повідомило 18 липня.

«З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 504 кримінальних провадження за державну зраду (стаття 111 ККУ), за колабораційну діяльність – 139 проваджень (стаття 111-1 ККУ), дев’ять – щодо пособників державі-агресору (стаття 111-2 ККУ)», – повідомляє пресслужба відомства.

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Про підозру повідомили 198 людям, ще 111-х оголосили в розшук. Правоохоронці перевіряють 1234 людей на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

«До суду за цими статтями направлено 14 проваджень. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях», додають у ДБР.

Напередодні Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію із затримання співробітника СБУ, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ.