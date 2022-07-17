ДБР: затримали співробітника СБУ, його підозрюють у роботі на спецслужби РФ

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію із затримання співробітника СБУ, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ – повідомляє пресслужба ДБР.

За даними бюро, до березня 2022 року він очолював одне з регіональних управлінь Служби.



«Співробітник СБУ передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю. Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України», – повідомляють у ДБР.

Затриманому готують повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю)

Натомість в СБУ кажуть, що «під час розслідування кримінального провадження виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю затриманого з представниками спецслужб РФ, інформація потребує перевірки у процесуальний спосіб».



У відомстві додають, що протидія спецслужбам РФ та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах держвлади є одним із головних напрямків діяльності СБУ, а фігурантами таких справ є і співробітники СБУ – це свідчить про тенденцію до самоочищення спецслужби.

Ні в СБУ, ні в ДБР не уточнюють прізвища затриманого чи управління, яке він очолював.

Напередодні у ДБР повідомляли, що розслідування щодо колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Криму, якого підозрюють у державній зраді, вже завершили. Обвинувальний акт щодо нього вже направили до суду.