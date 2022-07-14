АРМА думає, як продати яхту Медведчука, арештовану в Хорватії 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами шукає торговий майданчик для продажу яхти Віктора Медведчука Royal Romance, яка навесні цього року була арештована в Хорватії і передана АРМА за рішенням Личаківського районного суду міста Львова. Про це в Нацагентстві повідомили журналістам «Схем» (Радіо Свобода).

«Наразі працюємо з іноземними колегами над пошуком торгового майданчика (біржі) для реалізації яхти за кордоном. Фізично яхту контролюють хорватські правоохоронці. Гроші підуть до бюджету України після конфіскації, а поки яхта лише арештована, тому кошти перерахують на депозитний рахунок АРМА. Ми зможемо придбати на них військові облігації. Тобто держава так чи інакше отримає додатковий ресурс», – зазначив журналістам Павло Бульдович, керівник відділу комунікацій АРМА.

28 квітня «Схеми» повідомляли, що яхту Royal Romance, арештовану в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет. До цього «Українська правда» писала, що Личаківський районний суд Львова своєю ухвалою передав АРМА арештовану яхту Royal Romance.

Вперше про коштовну яхту родини Віктора Медведчука стало відомо у 2015 році. Тоді про придбання Royal Romance написав у своєму блозі Сергій Лещенко. Мовляв, Віктор Медведчук придбав собі яхту за 200 мільйонів доларів.

За технічними характеристиками, які наводить профільний ресурс Мерін Трафік, Royal Romance збудована у 2015 році. Вона має габарити 93 метрів завдовжки, 15 метрів ширини, важить майже 3 тисячі тонн. Яхта має номери для 14 гостей та 22 членів екіпажу, є ліфт. На палубі – басейн. На Royal Romance встановлено два дизельні двигуни на 3 тисячі кінських сил кожен, а водні резервуари вміщують 55 тисяч 200 літрів прісної води.

У березні 2021 року яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон. Справу про державну зраду слухає Личаківський суд Львова у закритому режимі.