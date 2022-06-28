Нові санкції США спрямовані проти російської оборонної промисловості та імпорту золота

Сполучені Штати 28 червня запровадили санкції проти 70 організацій, включаючи російську оборонну компанію «Ростех», і 29 приватних осіб, маючи на меті «вдарити по центру здатності Росії розробляти зброю».

Нові санкції, які також забороняють імпорт російського золота, були оголошені Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) і імплементують домовленості, досягнуті під час саміту «Групи семи» (G7) цього тижня.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати підтвердили свою прихильність працювати з партнерами та союзниками «для введення додаткових суворих санкцій у відповідь на війну Росії проти України».



«Багатосторонні зобов’язання та дії членів G7 цього тижня ще більше відрізали доступ Російської Федерації до технологій, які є критично важливими для їхніх військових, – зазначає Єллен. – Спрямованість на оборонну промисловість Росії погіршить спроможність Путіна і ще більше перешкодить його війні проти України».

Санкції проти «Ростеху», оголошені 28 червня, ґрунтуються на раніше оголошених санкціях проти державного аерокосмічного та оборонного комплексу. У Міністерстві фінансів заявили, що «управління «Ростеху» включає понад 800 організацій у широкому діапазоні секторів».

Сюди входить Об'єднана авіабудівна корпорація – виробник російських винищувачів МіГ і Сухого. У міністерстві фінансів заявили, що це має на меті «послабити здатність Росії продовжувати повітряний наступ на Україну».

Заборона на імпорт золота. Як стверджує міністерство фінансів, експорт золота є найбільшим неенергетичним експортом Росії, ця заборона була узгоджена Великобританією, Канадою та Японією під час саміту G7.

Крім того, що санкції спрямовані на «Ростех» та інші галузі, важливі для оборонного сектору, санкції спрямовані й на військові частини та офіцерів, причетних до порушень прав людини в Україні.