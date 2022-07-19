ЄС планує запровадити санкції проти російського «Сбербанка» та «Нічних вовків»

Європейський союз планує додати «Сбербанк» – найбільший російський банк – і прокремлівський байкерський клуб «Нічні вовки» до свого списку осіб і компаній, проти яких запроваджено санкції за підтримку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Про це йдеться в проекті документа, з яким ознайомилася редакція Радіо Свобода.

Серед 48 потенційних підсанкційних осіб – Андрій Козіцин, глава цинково-мідної «Уральської гірничо-металургійної компанії» Сергій Корольов, заступник голови Федеральної служби безпеки Росії, командири та члени Нацгвардії Росії, актори, політики, а також члени родини підсанкційних олігархів.

Козіцин потрапить до чорного списку, оскільки, як провідний російський бізнесмен, він вважається «залученим у сектори економіки, які забезпечують значне джерело доходу для уряду», йдеться в документі.

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За словами неназваного офіційного представника ЄС, включення «Сбербанку» до санкційного списку заморозить його активи на Заході та заблокує всі його операції, за винятком фінансових операцій з торгівлі продовольством і добривами.

«Сбербанк» вже виключили з банківської системи обміну повідомленнями SWIFT, що серйозно ускладнило його здатність здійснювати операції.

Також до списку потрапив Павло Єзубов, двоюрідний брат пов’язаного з Кремлем мільярдера Олега Дерипаски. За даними ЄС, Дерипаска, який вже підпав під санкції Заходу, «передав великі активи» Єзубову, в тому числі кілька об’єктів нерухомості у Франції та готель в Австрії.

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До списку також входить Адам Делімханов – член нижньої палати російського парламенту, Держдуми, який, згідно з документом, відповідає за «формування чеченських підрозділів» на сході України з березня та за керівництво облогою Маріуполя. Делімханов «особисто брав участь у підготовці терактів з початку загарбницької війни Росії проти України», зазначають автори.

Нові доповнення, які, як очікується, будуть ухвалені 20 липня. Вони дозволять збільшити загальну кількість осіб, включених до списку ЄС у зв’язку з війною в Україні, до 1229 і збільшать кількість компаній, включених до списку, до 110.

Напередодні стало відомо, що ЄС планує також запровадити санкції, поміж інших, проти мера Москви Сергія Собяніна та актора Сергія Безрукова.