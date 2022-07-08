Через дефіцит чіпів російський «Сбербанк» «витягуватиме» їх із непотрібних карток

У російському найбільшому банку «Сбербанк» почнуть реімплантувати чіпи зі старих карток у нові. Про це розповіла начальниця відділу кіберкомплаєнсу «Сбербанку» Ольга Маклашина.



Маклашина повідомила, що в Росії «виник дефіцит» чіпів для карток.

«Наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального – реімплантація чіпів банківських карток, тобто ми почали «виколупувати» чіпи з карток і вставляти їх у нові карти», – розповіла Маклашина.



Маклашина пояснила, що чіпи витягують лише з неактивованих карток, які клієнти не забрали з відділень банку.



Масштабне вторгнення Росії до України почалося 24 лютого 2022 року. Після цього понад тисячу організацій обмежили свою діяльність у Росії, зокрема міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard. Їхні карти, випущені в Росії, перестали працювати за кордоном, а випущені за кордоном – у Росії.

До 8 липня 305 іноземних організацій повністю залишили російський ринок. США та країни Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.

Більшість чіпів Росія закуповувала у Європі, Китаї та Кореї.