Європейські танкери наростили морські перевезення нафти з Росії – WSJ

Європейські власники нафтових танкерів, зокрема, грецькі, значно збільшили перевезення російської нафти, повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Це відбувається на тлі наближення ембарго Європейського Союзу на морське постачання нафти з Росії, яке набуде чинності в грудні 2022 року.

Грецькі компанії, які контролюють майже третину світового танкерного флоту, у травні та червні 2022 року перевезли близько половини ринкової російської нафти. За ці два місяці грецькі судна 151 раз заходили до російських портів на Чорному та Балтійському морях – порівняно з 89 заходами минулого року. Крім того, грецькі танкери завантажують нафту в далекосхідних портах Росії.

«Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів, коли набудуть чинності санкції», – цитують журналісти виконавчого директора грецької судноплавної компанії, який попросив про анонімність.

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Проте, за його словами, санкції можуть мати позитивний ефект. Оскільки європейський попит на нафту залишається високим, судна возитимуть її зі США та країн Близького Сходу.

«Вони будуть плавати на великі відстані, а отже, зароблять більше грошей», – вважає співрозмовник WSJ.

Ще один метод, який європейські танкери використовують для перевезення російської нафти – це перевалка з судна на судно. Протягом останніх місяців тільки в одного з грецьких портів було здійснено десятки таких операцій. Судновласники заявляють, що деякі з цих судів відключають свої транспондери, щоб приховати своє місцезнаходження. На їхню думку, така практика може посилитись у міру наближення санкцій проти російської нафти.

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3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.