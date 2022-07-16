Україна звинуватила західні банки у сприянні військовим злочинам РФ – Financial Times

Уряд України вимагає від керівництва найбільших американських та європейських банків припинити співпрацю з компаніями, які займаються постачанням російської нафти. Як пише газета Financial Times, економічний радник президента України Олег Устенко надіслав відповідні листи до американських JPMorgan Chase та Citigroup, британської HSBC та французької Credit Agricole.

У цих листах йдеться про те, що, видаючи кредити компаніям, які постачають російську нафту, банки «продовжують війну.» Устенко також пригрозив, що цим банкам буде заборонено брати участь у повоєнному відновленні України.

В інтерв’ю FT Устенко заявив, що Мін’юст України має намір подати позов проти банків до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни.

«На мою думку, вони скоюють військові злочини, тому що допомагають режиму Путіна таким особливим чином, і підтримують режим», – сказав Устенко.

Він також зазначив, що Росія використовує доходи від продажу нафти та газу для ведення війни.

Як пише газета, HSBC і Credit Agricole володіють акціями «Газпрому» та «Роснефти». Citigroup надає кредити «Лукойлу» та нафтотрейдеру Vitol, що торгує російською нафтою. JPMorgan також надає Vitol кредитні лінії, а інвестиційний фонд Vitol володіє пакетами акцій «Газпрому», «Сбербанку» та «Роснефти».