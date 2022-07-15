Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія сьогодні запропонувала новий пакет санкцій проти Росії.



«Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції ЄС проти Кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію», – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



Як повідомляє пресслужба комісії, сьогоднішній санкційний пакет запровадить нову заборону на імпорт російського золота, одночасно посилюючи контроль над експортом подвійного використання та передових технологій. Таким чином, це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7. Це також посилить вимоги до звітності, щоб посилити заморожування активів.



При цьому у Єврокомісії наголошують, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією.



Також Єврокомісія пропонує продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців – до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Напередодні редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв, що обговорення нового санкційного пакета планується в понеділок, схвалення слід очікувати 20 липня, «якщо все піде добре». Новий пакет санкцій за його словами, ймовірно, включатиме заборону щодо російського золота, високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення.

Раніше премʼєр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що заборона на імпорт російського газу не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС. На необхідності запровадити газове ембарго неодноразово наголошувала українська сторона.

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше.