Китай різко збільшив імпорт нафти з Росії – він перевищує закупівлі із Саудівської Аравії

Китайський імпорт нафти з Росії в травні зріс більше ніж удвічі порівняно з минулим роком на тлі західних санкцій проти російського палива.

За даними Митної адміністрації Китаю, країна, яка має другу за розмірами економіку світу, закупила понад 8,4 мільярда тонн російської нафти. Це на 55% більше, ніж у травні 2021 року. Відтак Росія стала головним джерелом палива для Китаю, обійшовши Саудівську Аравію.

Як повідомляє агентство Bloomberg News, китайські закупівлі встановили новий рекорд.

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін вперше на два роки зустрілися особисто перед початком Зимової олімпіади в Пекіні у лютому. Китай також утримався від публічного засудження повномасштабного вторгнення Росії до України.

Читайте також: Україні для перемоги над Росією потрібна також допомога Азії, Африки та Латинської Америки – експерти

Напередодні стало відомо, що Індія різко збільшила закупівлі в Росії вугілля та нафти.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.