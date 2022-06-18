Російські ракети зруйнували нафтобазу – голова Дніпропетровської ОВА

Російський обстріл поцілив у нафтобазу в Новомосковському районі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас знову «прильоти». У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу», – заявив він.

Наразі рятувальники намагаються загасити вогонь. За даними голови області, внаслідок пожежі постраждали троє людей:

«У них опіки. Всі у лікарні».

Раніше про обстріл кількох районів Дніпропетровщини повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.