Російські ракети зруйнували нафтобазу – голова Дніпропетровської ОВА

Російський обстріл поцілив у нафтобазу в Новомосковському районі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У нас знову «прильоти». У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу», – заявив він.
Наразі рятувальники намагаються загасити вогонь. За даними голови області, внаслідок пожежі постраждали троє людей:
«У них опіки. Всі у лікарні».
Раніше про обстріл кількох районів Дніпропетровщини повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
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