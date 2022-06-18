На Харківщині російські війська обстріляли газопереробне підприємство – Синєгубов

Російські війська обстріляли газопереробний завод в Ізюмському районі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 червня.

«На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки», – написав він у своєму Телеграмі.

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Наразі через обстріли виникла масштабна пожежа, рятувальники намагаються локалізувати вогонь.

За даними Генерального штабу, протягом дня 18 червня на Харківському напрямку російські війська обстрілювали з артилерії Дементіївку, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівку та Циркуни.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що інфраструктурні збитки внаслідок російської агресії в Україні сягнули 104 мільярдів доларів.