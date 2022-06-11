Помер ветеран з Харківщини Іван Лисун, будинок якого був знищений внаслідок російського обстрілу

Помер ветеран Другої світової війни з Харківської області Іван Лисун, який втратив у будинок через обстріл російських військ. Про це повідомило 10 червня Suspilne.media з посиланням на його дочку Наталію Хоружу.

З її слів, він не дожив до свого 97-річчя п’ять днів.

«Це психологічний фактор. Він був при хорошій пам’яті. Він напам’ять знав телефони з кодами семизначними… Він дуже переживав через війну. Причина смерті – хронічна серцево-судинна недостатність», – розповіла вона і зауважила, що пережитий стрес вплинув на його здоров’я.

Журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», після руйнування будинку внаслідок російського обстрілу на початку травня мали нагоду поспілкуватися із Іваном Лисуном:

Російська армія обстріляла селище Золочів Харківської області з артилерії в ніч на 4 травня, як встановило слідство. Дочка Івана Лисуна Наталія розповідала телеканалу «Настоящее время», що в ніч обстрілу вона ховалась у сусідки у підвалі, а батько лишився вдома. Жінка почула гуркіт і побігла рятувати батька, він не постраждав, але був наляканий.

Коли почалася Друга світова війна, Івану Лисуну не виповнилося й 18 років. Але його все одно відправили на фронт на 7 років: пройшов всю війну, звільняв Польщу, Білорусь, дійшов Німеччини, як розповідав він. Був поранений, двічі контужений. Додому повернувся із медаллю «За відвагу».