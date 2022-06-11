Помер ветеран з Харківщини Іван Лисун, будинок якого був знищений внаслідок російського обстрілу

Помер ветеран Другої світової війни з Харківської області Іван Лисун, який втратив у будинок через обстріл російських військ. Про це повідомило 10 червня Suspilne.media з посиланням на його дочку Наталію Хоружу.
З її слів, він не дожив до свого 97-річчя п’ять днів.
«Це психологічний фактор. Він був при хорошій пам’яті. Він напам’ять знав телефони з кодами семизначними… Він дуже переживав через війну. Причина смерті – хронічна серцево-судинна недостатність», – розповіла вона і зауважила, що пережитий стрес вплинув на його здоров’я.
Журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», після руйнування будинку внаслідок російського обстрілу на початку травня мали нагоду поспілкуватися із Іваном Лисуном:
Російська армія обстріляла селище Золочів Харківської області з артилерії в ніч на 4 травня, як встановило слідство. Дочка Івана Лисуна Наталія розповідала телеканалу «Настоящее время», що в ніч обстрілу вона ховалась у сусідки у підвалі, а батько лишився вдома. Жінка почула гуркіт і побігла рятувати батька, він не постраждав, але був наляканий.
Коли почалася Друга світова війна, Івану Лисуну не виповнилося й 18 років. Але його все одно відправили на фронт на 7 років: пройшов всю війну, звільняв Польщу, Білорусь, дійшов Німеччини, як розповідав він. Був поранений, двічі контужений. Додому повернувся із медаллю «За відвагу».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.