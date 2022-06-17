На Харківщині ЗСУ звільнили ще один населений пункт від російських окупантів – Генштаб ЗСУ

На Харківщині українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Дмитрівка Ізюмського району, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.



За даними Генштабу, на Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу українських військ до держкордону та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

«З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив», – йдеться у повідомленні.

Російські війська сьогодні обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 23 травня повідомляв, що від початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти.

Станом на кінець травня 31% території Харківщини все перебували під окупацією російських військ.