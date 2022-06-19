Індія збільшила імпорт вугілля та нафти з Росії у кілька разів – Reuters

На тлі рішень США та Євросоюзу щодо запровадження ембарго на імпорт російського вугілля та нафти через вторгнення РФ в Україну Індія різко збільшила закупівлі в Росії цих видів палива наприкінці травня та на початку червня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трейдерів та дані з відкритих джерел.
Як стверджується, з 27 травня до 15 червня Індія закупила у 6 разів більше російського вугілля, ніж за той же період минулого року, та у 31 раз більше нафти.
Усього за цей час Індія купила російського вугілля на загальну суму понад 330 млн доларів, а нафти – на суму понад 2,2 млрд. При цьому енергоносії продаються зі суттєвими знижками, які можуть досягати 30 відсотків, стверджують трейдери. Угоди здійснюються в Дубаї та Сінгапурі, російські трейдери приймають оплату як у доларах, так і в індійських рупіях чи дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів.
Індія не долучилася до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії, і не засудила агресію проти України, хоч і не підтримала її. Повідомлялося, що США, визнаючи за Індією право купувати російські енергоносії, просили Делі різко не нарощувати обсяг постачання.
Згідно з даними Центру з вивчення енергетики й чистого повітря (CREA), Індія, навіть незважаючи на зростання імпорту, як і раніше, не входить до основних імпортерів російських енергоносіїв. Станом на початок червня вона була на 9-у місці за обсягами постачання – після таких країн, як Китай, Туреччина та Південна Корея, а також низки країн ЄС.
3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.
Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.
Раніше в ЄС було запроваджене ембарго на постачання вугілля з Росії.
Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.