Індія збільшила імпорт вугілля та нафти з Росії у кілька разів – Reuters

На тлі рішень США та Євросоюзу щодо запровадження ембарго на імпорт російського вугілля та нафти через вторгнення РФ в Україну Індія різко збільшила закупівлі в Росії цих видів палива наприкінці травня та на початку червня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трейдерів та дані з відкритих джерел.

Як стверджується, з 27 травня до 15 червня Індія закупила у 6 разів більше російського вугілля, ніж за той же період минулого року, та у 31 раз більше нафти.

Усього за цей час Індія купила російського вугілля на загальну суму понад 330 млн доларів, а нафти – на суму понад 2,2 млрд. При цьому енергоносії продаються зі суттєвими знижками, які можуть досягати 30 відсотків, стверджують трейдери. Угоди здійснюються в Дубаї та Сінгапурі, російські трейдери приймають оплату як у доларах, так і в індійських рупіях чи дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів.

Індія не долучилася до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії, і не засудила агресію проти України, хоч і не підтримала її. Повідомлялося, що США, визнаючи за Індією право купувати російські енергоносії, просили Делі різко не нарощувати обсяг постачання.

Згідно з даними Центру з вивчення енергетики й чистого повітря (CREA), Індія, навіть незважаючи на зростання імпорту, як і раніше, не входить до основних імпортерів російських енергоносіїв. Станом на початок червня вона була на 9-у місці за обсягами постачання – після таких країн, як Китай, Туреччина та Південна Корея, а також низки країн ЄС.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Раніше в ЄС було запроваджене ембарго на постачання вугілля з Росії.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.