Канада розширила санкції проти Росії за вторгнення в Україну

Влада Канади ввела нові санкції проти російських нафтогазової та хімічної галузей, розширивши введені раніше обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нові санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп’ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання, йдеться на сайті МЗС Канади.

Зокрема, громадянам Канади та компаніям забороняється надавати російській стороні послуги, пов’язані з виробництвом металевих виробів, комп’ютерної техніки, транспорту та іншого обладнання. Канадські компанії мають 60 днів для завершення нинішніх контрактів.

Через раніше введені Канадою санкції виникли труднощі в обслуговуванні газопроводу «Північний потік». У «Газпромі» пояснили різке скорочення поставок газу до Європи в червні рішенням канадської влади не повертати до Росії газові турбіни німецької фірми Siemens, які перебували в Канаді. Пізніше після прохань з боку Берліна Оттава вирішила повернути турбіну.

Київ закликав Оттаву не повертати турбіни, звинувачуючи Росію у «шантажі» Німеччини.

Україна виступає за повну відмову країн ЄС від постачання російського газу.