США заблокували трастовий фонд російського олігарха Керімова на понад мільярд доларів

США заявляють, що заблокували траст вартістю понад мільярд доларів, пов’язаний із російським олігархом Сулейманом Керімовим.

У пресрелізі від 30 червня Міністерство фінансів США заявило, що Керімов таємно керував Heritage Trust, переводячи гроші в Сполучені Штати через підставні компанії і фонди в Європі.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як Фіджі передали США супер’яхту, пов’язану з Керімовим.

Міністерка фінансів Джанет Єллен пообіцяла, що Вашингтон продовжуватиме використовувати «повний спектр інструментів, щоб викривати і перешкоджати тим, хто прагне уникнути санкцій і приховати свої незаконно здобуті прибутки».

Сполучені Штати будуть «активно виконувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує війну Росії проти України й отримує вигоду від неї», – йдеться в її заяві.

Уряди США і країн Європи у рамках санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вживають дій також проти російських олігархів.

Міністерство фінансів США приєдналося до Міністерства юстиції та інших відомств на початку цього року, щоб сформувати робочу групу, відому як REPO (скорочено від Russian Elites, Proxies and Oligarchs) для роботи з іншими країнами із розслідування і судового переслідування олігархів й осіб, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путін.

Цей консорціум заблокував і заморозив майно й кошти підсанкційних осіб на суму 30 мільярдів доларів протягом перших 100 днів роботи, повідомило Міністерство фінансів 29 червня.

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року через звинувачення у відмиванні грошей і його роль у російському уряді. Його імперія побудована в основному на значних природних ресурсах Росії.

У лютому, коли російські танки зайшли в Україну, Керімов разом із кількома іншими мільярдерами з’являвся на зустрічі з Путіним.