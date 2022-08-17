Сполучені Штати виділять ООН 68 млн доларів на пшеницю з України – Блінкен

Сполучені Штати виділять Всесвітній харчовій програмі ООН (World Food Program) 68 мільйонів доларів, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен 17 серпня.

«Сполучені Штати нададуть 68 мільйонів доларів Світовій харчовій програмі на купівлю української пшениці, аби полегшити поточну харчову кризу», – заявив він у своєму твітері.

За словами Блінкена, Вашингтон відданий підтримці світової харчової безпеки і «закликає всі країни наслідувати цей приклад».

З порту «Південний» на Одещині 14 серпня вийшло перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з зерном для Ефіопії.

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22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.