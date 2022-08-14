З України вирушило перше судно з зерном, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН

Перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з зерном для Ефіопії вирушило 14 серпня з порту «Південний» на Одещині.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, йдеться про судно Brave Commander під прапором Ліберії.

Очікується, що судно прибуде до Джибуті, де зерно буде розвантажене і передане до сусідньої Ефіопії за ініціативою Всесвітньої продовольчої програми.

«Перша партія гуманітарної допомоги, організована Всесвітньою продовольчою програмою, дозволить ООН і нашим гуманітарним партнерам буквально врятувати життя і полегшити страждання мільйонів людей, яким зараз немає чого покласти на стіл в Ефіопії. Ця країна сильно постраждала від найгіршої посухи, якої Африканський Ріг зазнавав за останні десятиріччя», – заявила координаторка ООН з гуманітарних питань Деніз Браун.

Ефіопія є однією з п’яти країн, яким, за оцінками ООН, загрожує голод.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Від початку реалізації «зернової ініціативи», за даними президента Володимира Зеленського, станом на 13 серпня з українських портів вийшли загалом 16 суден із агропродукцією.