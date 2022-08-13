«Зернова ініціатива»: з українських портів загалом вийшли 16 суден – президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку реалізації «зернової ініціативи» з українських портів вийшли загалом 16 суден із агропродукцією.

«Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту – майже пів мільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення 13 серпня.

Він додав, що прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – «це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом, зараз судно готується до відправлення з порту «Південний».

«Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць… Це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, і це доходи нашого державного бюджету», – сказав Зеленський.

За словами голови держави, у перспективі це може допомогти «повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного».

«Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів», – додав президент.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української продукції були відправлені інші судна.