З порту під Одесою вийшло найбільше з 24 лютого судно із продовольством

З порту Чорноморська вийшов третій караван суден із зерном та продуктами – одне з них найбільше з усіх, що вийшли з портів «великої Одеси». Про це повідомляє Міністерство інфраструктури 9 серпня.

У пресслужбі уточили, що на борту судна Ocean Line найбільший вантаж з усіх інших суден.

«Чергові 70 тисяч тонн продовольства «зерновим коридором» вирушили з порту «Чорноморськ». Сьогодні два судна вийшли із порту «Чорноморськ» з загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн. Судно RAHMI YAGCI доставить 5,3 тисяч тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї. До речі, це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту «Чорноморськ», – говориться в повідомленні.

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Обидва судна будуть рухатись караваном в напрямку проливу Босфор.

Всього в портах Одещини з початку вторгнення було заблоковано 16 суден. З першого серпня вони почали поступово покидати порти Одеса, Чорноморськ та Південний.

Всього у складі трьох караванів та тестового запуску вийшло вже 10 суден. 1 серпня в море вийшло судно RAZONI, 5 серпня – судна «NAVI STAR», ROJEN і POLARNET, а 7 серпня MUSTAFA NECATI, «STAR HELENA», GLORY та RIVA WIND.