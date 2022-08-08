Покупець українського зерна з Razoni відмовився від нього через затримку – посольство в Лівані

Покупець українського зерна на борту корабля Razoni відмовився від покупки через п’ятимісячну затримку, повідомляє посольство України в Лівані 8 серпня.

«За інформацією вантажовідправника українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки (понад п’ять місяців). Тож відправник наразі шукає іншого одержувача, аби розвантаження його вантажу в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні або порту», – заявило дипломатичне відомство.

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RAZONI було першим судном з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з Одеського порту. Воно йшло під прапором Сьєрра-Леоне до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET, а після цього другий караван із чотирьох суден.