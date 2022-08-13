МЗС Італії повідомило про прибуття першого судна із зерном з України

До порту в італійській Равенні прибуло перше судно з України, навантажене аграрною продукцією. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці Італії 13 серпня.

Уряд України повідомив про перше прибуття судна із зерном із українського порту до пункту призначення 8 серпня.

«Велика втіха від прибуття до Равенни першого корабля з кукурудзою та сою з України. Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі та в Середземномор’ї, реалізації домовленості про експорт зерна та підтримки стійкості Києва», – повідомляє пресслужба італійського МЗС.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

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Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української продукції були відправлені ще понад 10 суден.